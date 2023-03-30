مكتب الرابطة يصدر عقوبات ضد اندية من بطولتي الرابطة المحترفة الأولى والثانية

أصدر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة جملة من العقوبات والقرارات خلال اجتماعه أمس حيث قرر معاقبة أولمبيك سيدي بوزيد بتوبيخ وخطية مالية قدرها 2500 دينار من أجل رمي جماهيره للمقذوفات خلال المقابلة التي جمعتها بالملعب التونسي وكذلك معاقبة مدرب أولمبيك سيدي بوزيد جمال بالهادي بمقابلتين وخطية مالية قدرها 5000 دينار لدخوله أرضية الميدان دون اذن من الحكم للاحتجاج على قرارته خلال المقابلة التي جمعته بالملعب التونسي.



كما تقرر كذلك معاقبة المستقبل الرياضي بوادي الليل بتوبيخ وخطية مالية قدرها 1500 دينار من أجل رمي المقذوفات خلال المقابلة التي جمعتها بالمستقبل الرياضي بقابس.



وتمت معاقبة النجم الرياضي الرادسي بتوبيخ وخطية مالية قردها 1500 دينار من أجل أجل رمي المقذوفات خلال المقابلة التي جمعتها بالمستقبل الرياضي بالمرسى.



وتم تغريم المستقبل الرياضي بالمرسى بخطية مالية قدرها 2000 دينار من أجل غياب طبيب النادي وعدم تواجده على بنك البدلاء خلال المباراة التي جمعتها بالنجم الرياضي الرادسي اضافة الى معاقبة المرافق الاداري للمستقبل الرياضي بالمرسى وليد قداش بمقابلتين وخطية مالية قدرها 1500 دينار من أجل الاحتجاجات المتكررة على قرارات الحكم خلال المقابلة التي جمعته بالنجم الرياضي الرادسي.

وتقرر خلال الاجتماع ايضا معاقبة طبيب جمعية القلعة الرياضية ذاكر البرقاوي بمقابلتين وخطية مالية قدرها 1500 دينار من أجل شتم الحكم ومساعده اثر نهاية المباراة التي جمعته بالجمعية الرياضية بجربة اضافة الى معاقبة الأخصائي الطبيعي لجمعية المستقبل الرياضي بوادي الليل وسيم بوستة بمقابلتين وخطية مالية قدرها 1500 دينار من أجل تصرف غير لائق تجاه طاقم التحكيم خلال المقابلة التي جمعته بالمستقبل الرياضي بقابس.



وعلى صعيد اخر تم قبول الاثارة المقدمة من قبل المستقبل الرياضي بوادي الليل ضد مشاركة اللاعب أمير الكرمي المنتمي لجمعية المستقبل الرياضي بالمحمدية خلال المقابلة التي جمعتهم يوم 12 مارس الجاري شكلا ورفضها أصلا واعتبار النتيجة الحاصلة فوق لميدان 1 - 0 للمستقبل الرياضي بالمحمدية.



