صفاقس : وقفة إحتجاجية أمام المسرح البلدي لعدد من الطيف السياسي والمدني للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين





... تقابلها أخرى لعدد من أنصار الرئيس قيس سعيد





تجمع مساء، الاربعاء، أمام المسرح البلدي بصفاقس، عدد من ممثلي الطيف السياسي والمدني، في وقفة احتجاجية دعت إليها اللجنة الجهوية لمساندة السياسي، عصام الشابي، وبقية المعتقلين في قضية ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة وذلك للمطالبة بإطلاق سراحهم.

وأفاد، عضو اللجنة الجهوية لمساندة المعتقلين في إطار هذه القضيّة، محمد بن فرح، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء " أن هذه الوقفة تعد فاتحة لعديد التحركات الميدانية في عدد من ولايات الجمهورية، من أجل الضغط على السلط المعنية لإنصاف جميع المعتقلين السياسيين، والحد من إستخدام البوليس والقضاء، لتصفية حساباتهم وخصومهم السياسية ".



وأكد بن فرح، على ضرورة "ان تعود البلاد إلى مسارها الطبيعي مسار الديمقراطية والحرية، بإعتبار أن تونس تتسع للجميع".



من جهته إعتبر عضو فرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، حمة حمادي، "أن إعتقال السياسي عصام الشابي وغيره من السياسيين، يدخل في دائرة تصفية حسابات سياسية لا غير وليس من أجل االتآمر على أمن الدولة كما يشاع"، داعيا إلى ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والقطع مع مسلك التخوين الذي لا يليق بتونس ما بعد الثورة التي ترنو للحرية والديقراطية ".



وقد رفع المحتجون عديد الشعارات من قبيل " لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب" و"ياعصام لا تهتم الحرية تفتك بالدم"، و"شادين شادين في سراح المعتقلين" ... وغيرها .



يذكر أن هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها اللجنة الجهوية لمساندة المعتقل السياسي عصام الشابي وبقية المعتقلين، قد قابلتها وقفة لعدد من أنصار الرئيس قيس سعيد الذين رفعوا شعارات مساندة للرئيس قيس سعيد، وقد أوشكت الأمور أن تتحول إلى تصادم وتشابك بين الطرفين لولا تدخل العناصر الأمنية، الذين حالوا دون دون تسجيل إستعمال للعنف .



