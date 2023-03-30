جلسة عمل بين وزارتي الأسرة وتكنولوجيات الاتصال لتقديم منهجية إعداد الاستراتيجيّة الرقميّة القطاعيّة لوزارة الأسرة

خُصصت جلسة عمل جمعت اليوم الاربعاء إطارات من وزارتي الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ وتكنولوجيات الاتصال لتقديم منهجية إعداد الاستراتيجيّة الرقميّة القطاعيّة لوزارة الأسرة التي تمّ إقرارها كتجربة نموذجيّة أولى من نوعها في تونس وفق توجهات وأهداف الاستراتيجيّة الوطنّية الرقميّة وفي إطار تكريس التّحوّل الرّقمي الوطني.



وستستند هذه الاستراتيجية الرقميّة القطاعيّة، حسب بلاغ لوزارة الأسرة، إلى خبرة أحد مكاتب الدراسات المختصّة مع الحرص على اختصار الآجال وتحديد الأهداف والتوجهات الرقميّة الكبرى للوزارة بما يتناسب مع أهميّة أدوارها لفائدة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ.



وشارك في هذا الاجتماع، ممثلون عن الوزارتين والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومكتب الدراسات EY بالإضافة إلى المديرين العامين للإدارات المركزية والمؤسسات التابعة لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ.



واجتمعت الوزارتان سابقا لبحث فرص الشراكة والتعاون وتحسين الخدمات الرقمية في مؤسسات الطفولة الراجعة بالنظر لوزارة الأسرة والتوظيف الأمثل لتكنولوجيات الاتصال في خدمة البرامج الكبرى للوزارة على غرار برنامج "رائدات".



