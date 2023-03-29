رئيس البرلمان يفتتح الملتقى البرلماني التمهيدي للعمل البرلماني ووسائله

نظّم مجلس نوّاب الشعب اليوم الأربعاء ملتقى برلمانيا تمهيديا للعمل البرلماني ووسائله، أشرف عليه رئيس المجلس ابراهيم بودربالة وحضره نائبا الرئيس سوسن المبروك و الانور المرزوقي، والكاتب العام لمجلس نواب الشعب والمديرة العامة للأكاديمية البرلمانية وعدد هام من النوّاب ومن إطارات المجلس، حسب ما جاء في بلاغ اعلامي.



وأكّد بودربالة في افتتاح الأشغال الأهمية التي يكتسيها هذا الملتقى التمهيدي باعتباره يعرف بالوظيفة البرلمانية في كل جوانبها وبالهياكل والمصالح الإدارية المساندة للعمل البرلماني.



وبيّن ان الملتقى يمثّل فرصة للتطرّق الى خصوصيّات عمل المجلس خاصة في مستوى اللجان والجلسات العامة وعلاقات المؤسسة البرلمانية برئاسة الجمهورية وبالسلطة التنفيذية.



وأكد أن عمل المجلس سيكون بنسق حثيث، مباشرة إثر المصادقة على النظام الداخلي الذي تنكب اللجنة المعنية على إعداده و بلغت في ذلك أشواطا متقدمة، وفق نص البلاغ.



وشدد في ذات السياق على أن انطلاقة عمل المؤسسة وما اتسمت به من جدية تؤكد أن هذا المجلس يعمل كل أعضائه معا في كتلة واحدة من أجل مصلحة الوطن والاستجابة لتطلعات المواطن.



من جهته قدم الكاتب العام للمجلس لطفي البلعزي عرضا عن مختلف هياكل المجلس ودورها في إنجاح عمل البرلمان ومساندته كما قدّم اهم المشاريع والبرامج التي سيتم تنفيذها على المدى المتوسط وفي مقدمتها مواصلة ارساء الإدارة الالكترونية واعتماد نظام معلوماتي في كل مجالات العمل البرلماني مع تطوير البنية التقنية وتعزيز الدور المعرفي والعلمي للنائب.



وأبرز البلعزي أهمية تعزيز قدرات هياكل المجلس الداخلية حتى يتسنّى لها مساندة العمل التشريعي حسب مقتضيات الدستور.



وتواصلت إثر ذلك اشغال الملتقى التمهيدي، حيث خصصت الحصة الأولى للتطرق لدور النائب ومهامه، وتناولت الثانية هياكل الدعم والمساندة.







