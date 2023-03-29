رابطة ابطال افريقيا(المجموعة 4): الوضعية قبل مباريات الجولة السادسة و الاخيرة

Publié le Mercredi 29 Mars 2023 - 16:55 قراءة: 0 د, 54 ث
      
في ما يلي وضعية المجموعة الرابعة لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم (مرحلة المجموعات), قبل اجراء مباريات الجولة السادسة و الاخيرة المقررة يومي الجمعة و السبت.
برنامج الجولة السادسة والأخيرة :

الجمعة 31 مارس 2023
الزمالك (مصر) - المريخ (السودان ) س20

السبت 1 افريل 2023
ملعب حمادي العقربي برادس س23
الترجي الرياضي (تونس) - شباب بلوزداد (الجزائر)

الترتيب نقاط لعب
1. الترجي الرياضي 10 5 تأهل للدور ربع النهائي
2. شباب بلوزداد 9 5 تأهل للدور ربع النهائي
---------------------------------
3. المريخ 5 5
4. الزمالك 4 5

نتائج المباريات السابقة:

الزمالك (مصر) - شباب بلوزداد (الجزائر) 0 - 1
الترجي الرياضي (تونس) - المريخ (السودان) 1 - 0
المريخ (السودان) - الزمالك (مصر) 0 - 0
شباب بلوزداد (الجزائر) - الترجي الرياضي 0 - 1
المريخ السوداني (السودان) - شباب بلوزداد (الجزائر) 1 - 0
الترجي الرياضي- الزمالك (مصر) 2 - 0
شباب بلوزداد (الجزائر) - المريخ (السودان ) 1 - 0
الزمالك (مصر) - الترجي الرياضي 3 - 1
المريخ (السودان ) - الترجي الرياضي 1-1
شباب بلوزداد (الجزائر) - الزمالك (مصر) 2-0

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 264114



En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 29 مارس 2023 | 7 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:08 18:41 15:56 12:31 06:10 04:43
Babnet
22°
 Babnet23° Babnet % 33 :الرطــوبة
تونــس Babnet
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-828°-1128°-1324°-1317°-11
  • Avoirs en devises
    22013,5

  • (28 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,32662 DT        1$ =3,08633 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 mars)   612,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    