رابطة ابطال افريقيا(المجموعة 4): الوضعية قبل مباريات الجولة السادسة و الاخيرة

في ما يلي وضعية المجموعة الرابعة لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم (مرحلة المجموعات), قبل اجراء مباريات الجولة السادسة و الاخيرة المقررة يومي الجمعة و السبت.
برنامج الجولة السادسة والأخيرة :
الجمعة 31 مارس 2023
الزمالك (مصر) - المريخ (السودان ) س20
السبت 1 افريل 2023
ملعب حمادي العقربي برادس س23
الترجي الرياضي (تونس) - شباب بلوزداد (الجزائر)
الترتيب نقاط لعب
1. الترجي الرياضي 10 5 تأهل للدور ربع النهائي
2. شباب بلوزداد 9 5 تأهل للدور ربع النهائي
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3. المريخ 5 5
4. الزمالك 4 5
نتائج المباريات السابقة:
الزمالك (مصر) - شباب بلوزداد (الجزائر) 0 - 1
الترجي الرياضي (تونس) - المريخ (السودان) 1 - 0
المريخ (السودان) - الزمالك (مصر) 0 - 0
شباب بلوزداد (الجزائر) - الترجي الرياضي 0 - 1
المريخ السوداني (السودان) - شباب بلوزداد (الجزائر) 1 - 0
الترجي الرياضي- الزمالك (مصر) 2 - 0
شباب بلوزداد (الجزائر) - المريخ (السودان ) 1 - 0
الزمالك (مصر) - الترجي الرياضي 3 - 1
المريخ (السودان ) - الترجي الرياضي 1-1
شباب بلوزداد (الجزائر) - الزمالك (مصر) 2-0
برنامج الجولة السادسة والأخيرة :
الجمعة 31 مارس 2023
الزمالك (مصر) - المريخ (السودان ) س20
السبت 1 افريل 2023
ملعب حمادي العقربي برادس س23
الترجي الرياضي (تونس) - شباب بلوزداد (الجزائر)
الترتيب نقاط لعب
1. الترجي الرياضي 10 5 تأهل للدور ربع النهائي
2. شباب بلوزداد 9 5 تأهل للدور ربع النهائي
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3. المريخ 5 5
4. الزمالك 4 5
نتائج المباريات السابقة:
الزمالك (مصر) - شباب بلوزداد (الجزائر) 0 - 1
الترجي الرياضي (تونس) - المريخ (السودان) 1 - 0
المريخ (السودان) - الزمالك (مصر) 0 - 0
شباب بلوزداد (الجزائر) - الترجي الرياضي 0 - 1
المريخ السوداني (السودان) - شباب بلوزداد (الجزائر) 1 - 0
الترجي الرياضي- الزمالك (مصر) 2 - 0
شباب بلوزداد (الجزائر) - المريخ (السودان ) 1 - 0
الزمالك (مصر) - الترجي الرياضي 3 - 1
المريخ (السودان ) - الترجي الرياضي 1-1
شباب بلوزداد (الجزائر) - الزمالك (مصر) 2-0
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