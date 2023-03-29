رابطة ابطال افريقيا(المجموعة 4): الوضعية قبل مباريات الجولة السادسة و الاخيرة

في ما يلي وضعية المجموعة الرابعة لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم (مرحلة المجموعات), قبل اجراء مباريات الجولة السادسة و الاخيرة المقررة يومي الجمعة و السبت.

برنامج الجولة السادسة والأخيرة :



الجمعة 31 مارس 2023

الزمالك (مصر) - المريخ (السودان ) س20



السبت 1 افريل 2023

ملعب حمادي العقربي برادس س23

الترجي الرياضي (تونس) - شباب بلوزداد (الجزائر)



الترتيب نقاط لعب

1. الترجي الرياضي 10 5 تأهل للدور ربع النهائي

2. شباب بلوزداد 9 5 تأهل للدور ربع النهائي

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3. المريخ 5 5

4. الزمالك 4 5



نتائج المباريات السابقة:



الزمالك (مصر) - شباب بلوزداد (الجزائر) 0 - 1

الترجي الرياضي (تونس) - المريخ (السودان) 1 - 0

المريخ (السودان) - الزمالك (مصر) 0 - 0

شباب بلوزداد (الجزائر) - الترجي الرياضي 0 - 1

المريخ السوداني (السودان) - شباب بلوزداد (الجزائر) 1 - 0

الترجي الرياضي- الزمالك (مصر) 2 - 0

شباب بلوزداد (الجزائر) - المريخ (السودان ) 1 - 0

الزمالك (مصر) - الترجي الرياضي 3 - 1

المريخ (السودان ) - الترجي الرياضي 1-1

شباب بلوزداد (الجزائر) - الزمالك (مصر) 2-0



