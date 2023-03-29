قابس: تنفيذ جملة من التدخلات بالمدينة العتيقة بشنني في إطار مشروع "المدينة حي ايكولوجي ومسؤول"

نظّمت جمعية "تطوع بلا حدود" بشنني من 19 الى 27 مارس الجاري بمشاركة جمعية صيانة واحة شنني وفوج شنني للكشافة التونسية وجمعية "تونيبلاس حملة تزويق للمدينة العتيقة بشنني تضّمنت طلاء الأبواب والنوافذ بلون موحّد، وتعليق مزهريات حائطية، وتهيئة حائط سيخصص لتركيز جدارية.

وينضاف هذا النشاط الى انشطة عديدة قامت بها الجمعيات الشريكة في هذا المشروع، من بينها حملات نظافة وتزويق لهذا الحي، وتظاهرة تحسيسية لسكانه حول كيفية فرز الفضلات المنزلية والعضوية والبلاستيك والكارتون، حتى يكون حيّهم موقعا نموذجيا يعتمد الفرز المنزلي لهذه الفضلات.

وتندرج هذه الأنشطة في اطار مشروع "المدينة حي ايكولوجي ومسؤول" وهو مبادرة مجتمعية تنفذ من طرف جمعية صيانة الواحة بشنني بالشراكة مع جمعية تطوع بلا حدود بشنني وبلدية شنني - نحال بتمويل من جمعية اللجنة الاوروبية للتدريب والفلاحة في اطار مشروعها "رستارت".

ويتعلق مشروع "رستارت" بإعادة التأهيل الايكولوجي والاجتماعي للمناطق عن طريق المبادرات الشبابية في تونس "ايد "1190 وهو مشروع ممول من طرف الوكالة الايطالية للتعاون على التنمية، وينفذ من قبل جمعية اللجنة الأوروبية للتدريب والفلاحة وجمعية قابس الفاعلة.



