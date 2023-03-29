الروضة العموميّة الدامجة بمنطقة سعيدان بولاية قبلي تفتح أبوابها بطاقة استيعاب تبلغ 52 طفلا (وزارة المرأة)

انطلقت الروضة العموميّة الدامجة بمنطقة سعيدان بولاية قبلي في النشاط منذ الاسبوع الأول لشهر مارس الجاري بطاقة استيعاب تبلغ 52 طفلا، وفق ما أعلنت عنه ، الأربعاء، وزارة الأسرة والطفولة وكبار السنّ.



وأوضحت الوزارة ، في بلاغ لها ، أن الكلفة الجمليّة لإحداث هذه المؤسسة، التي تمتد على مساحة جمليّة ب2500 متر مربع، ويشرف على تسييرها إطارات تربويّة متخصّصة، تقدّر بـ 520 ألف دينار، مشيرة الى أنه تمّ تجهيز هذه المؤسسة بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" بتونس بقيمة ماليّة فاقت 60 ألف دينار.



ومن جهة أخرى لفتت الوزارة الى أن الروضة العمومية الدامجة بمنطقة "بشرى" بولاية قبلي التي تبلغ مساحتها الجمليّة 800متر مربع ويشرف عليها إطارات بيداغوجية متخصّصة، ستنطلق في استقبال الأطفال بداية شهر أفريل بطاقة استيعاب تصل إلى 50 طفلا.



وبينت الوزارة أنها أحدثت هذه الروضة بالتعاون مع البنك الوطني الفلاحي بكلفة جملية قدرها 480 ألف دينار وتمّ تجهيزها بالتعاون مع مكتب يونيسف بتونس بقيمة ماليّة فاقت 60 ألف دينار.



وذكرت الوزارة أنها أحدثت منذ إطلاق برنامج "الروضة العموميّة" 30 روضة عمومية سنة 2022، ومن المنتظر أن يتمّ طيلة فترة المخطط التنمية 2023-2025 إحداث 25 روضة سنة 2023 و23 رياض أطفال عموميّة سنة 2024 و 22 رياض أطفال عموميّة سنة 2025.



