قفصة: رصد 200 ألف دينار لفائدة بلدية قفصة من أجل دعم أعمال النظافة والعناية بالبيئة

رصد البرنامج الوطني لحماية وجمالية المحيط مبلغا بقيمة 200 لفائدة بلدية قفصة بهدف دعم تدخلاتها وعملها في مجال النظافة والعناية بالبيئة داخل المنطقة البلدية.

وأمضى الكاتب العام لهذه البلدية، منير عرفة، الأسبوع الماضي إتفاقية شراكة مع مسؤول عن البرنامج الوطني لحماية المحيط، تتحصّل بموجبه البلدية على مبلغ قدره 200 ألف دينار سوف يُصرف في مجال النظافة وخاصة في ما يخصّ جمع ونقل النفايات المنزلية.

وقال عرفة، في تصريح اليوم الأربعاء لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن البلدية تقوم حاليا بالإجراءات الإدارية وبكلّ ما يلزم من أجل الإسراع بتحويل هذا المبلغ لفائدتها ثمّ صرفه، وهي أيضا بصدد تحديد نوعية الأنشطة والتدخلات التي يُمكن تمويلها بواسطة هذا المبلغ.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن البلدية لم تقرّر بعد إن كانت ستصرف هذا المبلغ لشراء معدّات نظافة جديدة أو لتمويل أشغال وحضائر نظافة تقوم بها مقاولات خاصّة لفائدة البلدية.

وتعدّ بلدية قفصة أوّل بلدية بالجهة تُبرم إتفاقية شراكة وتمويل مع البرنامج الوطني لحماية وجمالية المحيط التابع لوزارة البيئة من أجل دعم أعمال النظافة، وتوقّع كاتب عام هذه البلدية أن تشمل تدخلات هذا البرنامج في مرحلة قادمة بلديات أخرى من الولاية.



