ألعاب القوى: العداءة التونسية سمية بوسعيد تحرز الميدالية الذهبية في بطولة العالم للماسترز

Publié le Mercredi 29 Mars 2023 - 13:17 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أحرزت العداءة التونسية سمية بوسعيد الميدالية الذهبية في سباق 10 كلم سيدات W40 في بطولة العالم لالعاب القوى للماسترز، المقامة في مدينة تورن ببولونيا.

وجاء ذلك بعد أن توفقت في الفوز بالمركز الأول في السباق بزمن قدره 35.31 دق.

وهذه هي الميدالية الثانية للبطلة التونسية سمية بوسعيد، في بطولة العالم لألعاب القوى للماسترز، بعد أن أحرزت برونزية سباق 3000 متر سيدات صنف w40 بتوقيت 10:05.60دق.

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