وزير التجارة السعودي: السعودية مستعدة لتعزيز الاستثمار في تونس ودعم المشاريع المشتركة

Publié le Mercredi 29 Mars 2023 - 12:48 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أكد وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، استعداد بلاده لتعزيز الاستثمار في تونس ودعم المشاريع المشتركة.

وأضاف القصبي خلال لقاء جمعه، الاثنين الفارط، عن بعد، بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، أن الجانب السعودي منفتح على مختلف المقترحات المقدمة من الجانب التونسي قصد تطوير التعاون مشيرا إلى ضرورة مأسسة التواصل من خلال إحداث فرق عمل مشتركة، وفق معطيات نشرتها الوزارة الأربعاء.

وتباحث الطرفان السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية بين تونس والمملكة العربية السعودية والرفع من مستويات التبادل التجاري.

ودعت وزيرة التجارة الى ضرورة الشروع في وضع خطط عملية واضحة والحرص على تنفيذها وفق جدول زمني مضبوط.
كما تطرق اللقاء الىء مسألة ملاءمة المواصفات والمقاييس في المنتجات المتبادلة بين البلدين قصد تسهيل انسيابها والمساهمة في تطويرها فضلا عن تثمين التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية باعتباره من بين أبرز شركاء تونس في دعم التنمية.

واتفق الجانبان في هذا الصدد، على تكوين فرق عمل فنية مشتركة بين الجانبين تعمل على تعزيز التعاون على مستوى المواصفات وتنمية الصادرات والاستثمارات التجارية، استنادا الى ذات المصدر



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