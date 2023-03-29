الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية بشرم الشيخ من 22 إلى 26 ماي 2023

Publié le Mercredi 29 Mars 2023 - 14:02 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تحتضن مدينة شرم الشيخ المصرية الاجتماع السنوي الثامن والخمسون لمجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية، من 22 إلى 26 ماي 2023، تحت عنوان "تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في إفريقيا".

وأوضح البنك الإفريقي للتنمية، في بلاغ أصدره، امس الثلاثاء، أن هذا الاجتماع سيساعد المحافظين على ارساء حوار ومناقشة التحديات التي تواجهها البلدان الافريقية لجذب تمويلات القطاع الخاص في الاستثمارات ذات الكثافة الكربونية المنخفضة.

وأكد البنك، أيضا، ان هذه الاجتماعات ستمكن من تسليط الضوء على السياسات العملية التي يمكن أن تقرها الحكومات لتجاوز هذه الصعوبات.

وتستقطب الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، باعتبارها من أهم التظاهرات التي ينظمها البنك، نحو 3 آلاف مشارك من ممثلين عن وكالات التنمية الثنائية ومتعددة الأطراف والجامعيين والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

ويتضمن برنامج الاجتماعات السنوية تنظيم اجتماعات لمحافظي البنك الإفريقي للتنمية ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من حوالي 81 بلدا عضوا.


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