وزارة التعليم العالي تطلق استبيانا إلكترونيا حول الملكية الفكرية والتصرف في مختلف أصولها

Publié le Mercredi 29 Mars 2023 - 14:39 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في الإدارة العامة لتثمين البحث استبيانا إلكترونيا حول الملكية الفكرية والتصرف في مختلف أصولها
وأوضحت ، الوزارة في بلاغ لها، أنها هذا الاستبيان يتنزل في إطار السعي إلى تجميع معطيات حول درجة تمكن مختلف المتدخلين في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي من المبادئ الأساسية للملكية الفكرية بصفة عامة والملكية الصناعية بصفة خاصة والوقوف على حاجيات مؤسساتها الجامعية في مجال المهن الجديدة.

ودعت الوزارة مختلف المسؤولين بالمؤسسات العمومية ومراكز البحث والباحثين والأساتذة الجامعيين والمدرسين والطلبة، وجميع المتدخلين بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الاطلاع على الاستبيان وتعميره .


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