سيدي بوزيد: تسجيل 110 مخالفات اقتصادية منذ بداية شهر رمضان المعظم

نفّذت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد، منذ بداية شهر رمضان والى حدود أمس الثلاثاء، 540 عملية مراقبة اقتصادية أسفرت عن 110 مخالفات تعلّقت بالخصوص بالتجاوزات السعرية، وعدم إشهار الأسعار، والفوترة، وإخفاء واحتكار مواد استهلاكية مدعّمة، حسب بلاغ للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد.

وأشار البلاغ، من جهة أخرى، إلى أن الديوان الوطني للزيت زوّد وحدة تعليب الزيوت بالجهة بـ 56 طنّا من الزيت المدعم منذ 23 مارس الجاري، وتزويد كامل تجار الجملة من وحدة التعليب المذكورة ومن وحدات التعليب بالولايات المجاورة خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 28 مارس الجاري بـ104333 لترا.

وبالتنسيق مع الديوان التونسي للتجارة، تولت مصالح الادارة الجهوية للتجارة بسيدي بوزيد، منذ منتصف شهر مارس الجاري، تعديل الكميات اليومية المتزود بها من السكر المدعم والسكر الصناعي الحرفي من 22 إلى 30 طنّا يوميا، من أجل للحفاظ على انتظامية التزويد.

كما يتم يوميا بالتنسيق مع مزودي الجهة توزيع حوالي 35 ألف لتر من الحليب المدعم وأصناف أخرى من الألبان ومشتقات الحليب، وفق ذات البلاغ.





