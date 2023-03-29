وزارة التجارة تحدد هامش ربح أقصى لتوزيع منتجات الصيد البحري بالتفصيل في حدود 25 بالمائة

حدّدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، هامش ربح أقصى لتوزيع منتجات الصيد البحري بالتفصيل في حدود 25 بالمائة وذلك في إطار المجهودات الرامية لمزيد دعم القدرة الشرائية للمستهلك خلال شهر رمضان.
وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات قررت تحديد أسعار وهوامش ربح قصوى لبيع بعض المنتجات الفلاحية الطازجة بداية من يوم الجمعة 17 مارس 2023 وإلى غاية موفى شهر رمضان من سنة 2023.
وشمل التحديد الدجاج الجاهز للطبخ بسعر 8700 مليم/كلغ للعموم (باعتبار هامش ربح بـ 10 بالمائة لتاجر التفصيل) والبيض بسعر 1480 مليم الأربع بيضات للعموم (باعتبار هامش ربح بـ 15 مليما البيضة لتاجر الجملة و15 مليما البيضة لتاجر التفصيل.
وضبطت الوزارة بالنسبة للغلال هامش ربح خام أقصى موحد بـ 20 بالمائة على أن لا يتجاوز الربح الأقصى 1500 مليم/كلغ.
كما اقرت وزارة التجارة، قبل ذلك، تحديد الأسعار القصوى لمنتوجي الموز والتفاح، ليتم بيعهما للعموم، بداية من 9 مارس 2023، بسعر 5ر4 دنانير/كلغ للتفاح و5 دنانير/كلغ من الموز.
وتأتي هذه الإجراءات وقد بلغت نسبة التضخم في تونس مستوى 4ر10 بالمائة، في شهر فيفري 2023، مقابل 2ر10 بالمائة خلال شهر جانفي 2023، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء يوم 5 مارس 2023.
وقد وضعت وزارة التجارة الرقم الاخضر 80100191، على ذمة المستهلكين لمقاومة كافة اشكال الاحتكار والمضاربة غير المشروعة ، وللتبليغ عن عروض الاسعار في حال فاقت المستويات المحددة موصية إياهم بترشيد شراءاتهم طبقا للحاجيات الفعلية وتفادي اللهفة والتبذير.
وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات قررت تحديد أسعار وهوامش ربح قصوى لبيع بعض المنتجات الفلاحية الطازجة بداية من يوم الجمعة 17 مارس 2023 وإلى غاية موفى شهر رمضان من سنة 2023.
وشمل التحديد الدجاج الجاهز للطبخ بسعر 8700 مليم/كلغ للعموم (باعتبار هامش ربح بـ 10 بالمائة لتاجر التفصيل) والبيض بسعر 1480 مليم الأربع بيضات للعموم (باعتبار هامش ربح بـ 15 مليما البيضة لتاجر الجملة و15 مليما البيضة لتاجر التفصيل.
وضبطت الوزارة بالنسبة للغلال هامش ربح خام أقصى موحد بـ 20 بالمائة على أن لا يتجاوز الربح الأقصى 1500 مليم/كلغ.
كما اقرت وزارة التجارة، قبل ذلك، تحديد الأسعار القصوى لمنتوجي الموز والتفاح، ليتم بيعهما للعموم، بداية من 9 مارس 2023، بسعر 5ر4 دنانير/كلغ للتفاح و5 دنانير/كلغ من الموز.
وتأتي هذه الإجراءات وقد بلغت نسبة التضخم في تونس مستوى 4ر10 بالمائة، في شهر فيفري 2023، مقابل 2ر10 بالمائة خلال شهر جانفي 2023، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء يوم 5 مارس 2023.
وقد وضعت وزارة التجارة الرقم الاخضر 80100191، على ذمة المستهلكين لمقاومة كافة اشكال الاحتكار والمضاربة غير المشروعة ، وللتبليغ عن عروض الاسعار في حال فاقت المستويات المحددة موصية إياهم بترشيد شراءاتهم طبقا للحاجيات الفعلية وتفادي اللهفة والتبذير.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 264075