تصفيات أمم إفريقيا: المنتخب المصري يقترب من التأهل بفوز كبير على ملاوي

اقترب المنتخب المصري من بلوغ نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 لكرة القدم المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، بفوزه الكبير اليوم على مستضيفه منتخب ملاوي برباعية نظيفة.



ورفع المنتخب المصري، حامل الرقم القياسي بالتتويج بسبعة ألقاب آخرها في 2010، رصيده إلى تسع نقاط من أربع مباريات في صدارة المجموعة الرابعة، بفارق الأهداف عن غينيا، فيما يتساوى منتخبا ملاوي وإثيوبيا بثلاث نقاط.

وبات رفاق نجم ليفربول الإنقليزي محمد صلاح بحاجة إلى نقطة واحدة من إحدى مواجهتي غينيا في شهر جوان أو إثيوبيا في سبتمبر المقبلين، لضمان التأهل رسميا واللحاق بالجزائر والمغرب وكوت ديفوار صاحبة الضيافة.

وافتتح المنتخب المصري التسجيل مبكرا عبر لاعب الوسط طارق حامد بتسديدة قوية من خارج المنطقة، مدونا أول أهدافه الدولية في الدقيقة (4)، قبل أن يضيف عمر مرموش الهدف الثاني من كرة وصلته داخل منطقة الجزاء في الدقيقة (16)، ثم سجل محمد صلاح الهدف الثالث بتسديدة قوية بعد تبادل الكرة مع المهاجم مصطفى محمد في الدقيقة (20)، واختتم أحمد سيد "زيزو" الرباعية بعد عرضية من محمد هاني في الدقيقة (49).

وفي مباراة أخرى، منيت الكاميرون، حاملة اللقب خمس مرات آخرها في 2017، بخسارتها الأولى أمام ناميبيا بهدف لاثنين في جوهانسبرغ لحساب المجموعة الثالثة.

وسجل لناميبيا بيتر شالوليلي في الدقيقة (55) وأبسالوم إييبوندي في الدقيقة (79)، وللكاميرون فنسان أبوبكر في الدقيقة (72)، لتنفرد ناميبيا بالصدارة بخمس نقاط من ثلاث مباريات، بفارق نقطة عن الكاميرون، في مجموعة أقصيت عن منافساتها كينيا بسبب إيقافها دوليا.





