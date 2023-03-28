تجد أواني الفخار التقليدية ومحلية الصنع المصنوعة في ورشات صنع الآجر المحلي بتوزر باستعمال الطين المحلي طريقها كل رمضان الى موائد الإفطار معظم العائلات مثلها مثل الاواني الفاخرة وباهضه الثمن وقد تكون مقدمة عنها في بعض الأحيان.



ورغم تطوّر الموائد بمأكولاتها المتعددة وأوانيها الفاخرة يحن أهل الجريد الى الاواني التقليدية المصنوعة من الطين المحلي (الطين الأحمر أو الأصفر) فيكثر عرضها بصفة خاصة خلال شهر الصيام، ويتنافس التجار في توفيرها، بعضها بشكل تقليدي وبعضها يقع تزويقه وتغليفه والبعض الآخر يطلى من الداخل بسائل القطران، وهو سائل يصنع بمزيج من أعشاب تعطي رائحة زكية لهذه الآنية كما تتنوع بين الجرار مختلفة الاحجام والمشارب متعددة الاشكال.

في ساحة السوق بمدينة توزر (أي محيط السوق المركزية والمحلات المجاورة لها)، تعوّد التاجر محمد قمرة، على عرض هذه الاواني في شهر رمضان أو في فصل الصيف، مؤكدا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن أسعار الاواني في متناول الجميع فهي تتراوح بين 1500 مليم و3000 مليم في أقصى الحالات ما يجعلها مناسبة للإمكانيات المالية للأسر مهما اختلف دخلها.

وأشار إلى أن الإقبال على هذا النوع من المعروضات طيب في هذه الفترة، وهو اقبال يتواصل حتى نهاية شهر الصيام من أبناء المدينة وزوارها الذين تجلبهم رائحة القطران الزكية المنعشة.

وقال "إن جميع الاواني مطلوبة من الصائم في هذه الأيام، غير أن الطلب موجه أكثر للجرار صغيرة الحجم المغلفة والمزوقة، وهو منتج لا يتوفر بكثرة في الجهة باعتبار أن عملية التغليف والتزويق تتم في جهات أخرى"، داعيا نساء المدينة إلى التكفّل بعملية التزويق لما ستوفره لهن من مداخيل باعتبار أن شكل هذه الأواني الجميل هو سبب الطلب عليها بكثرة.

وعن علاقة أهل الجريد بهذه الاواني، يتحدّث عدد من المواطنين لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مزاياها قائلين "إنها تمنح الصائم انتعاشا بشرب ماء في آنية مطلية بمادة القطران، وتعمل على تنقية وتصفية الماء عند خزنه داخلها لبضع ساعات"، على حد تعبيرهم، لذلك تبقى من المنتجات المرغوبة بشكل مكثّف في شهر رمضان ويسعى البعض الى أن تكون حاضرة على امتداد السنة.

وللسيدات تقاليد في هذا الشأن، فهنّ من تعتنين بالأواني وتحافظن عليها وتنتقين أفضلها أثناء عملية الاقتناء، فإلى جانب مزاياها آنفة الذكر، تحافظ أواني الشرب المصنوعة من الطين والفخار على برودة الماء وهي من بين الامور المحبذة لدى سكان الجنوب ومنهم سكان الجريد، حيث تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع منذ نهاية شهر مارس، ويحتاج معها الصائم الى شربة تروي عطشه، وفق إحدى السيدات.

وتضيف المتحدثة أنه للأسر الخيار بين اقتناء آنية مطلية بالقطران أو اقتناء آنية وطلائها بشكل دوري في المنزل حتى تبقى رائحة القطران متجددة لا تضمحل.



