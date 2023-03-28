أريانة: تواصل تعطل أشغال مشروع المسلك الصحي برواد الشاطئ منذ ستة أشهر

يتواصل تعطّل أشغال مشروع المسلك الصحي بغابة رواد الشاطئ منذ شهر أكتوبر 2022، بعد خلاف بين بلدية رواد ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وذلك بعد أن شارفت الأشغال على نهايتها.

وكان الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بأريانة تولى نهاية شهر أكتوبر المنقضي تحرير محضر بحث مخالفة ضدّ الممثل القانوني لبلدية روّاد موضوعها "بناء بالصلب لدورات مياه على مساحة تقارب 40 م2، وبناء أعمدة وقواعد بالاسمنت المسلح بالملك العمومي البحري بشاطئ رواد"، كما تضمن المحضر دعوة لإزالة المخالفة في أجل 7 أيام.

وعبّر عديد المواطنين ممن التقتهم "وات" عن استيائهم من عدم استئناف الأشغال لمدة قاربت 6 أشهر "لوجود خلافات بين مؤسسات عمومية، يذهب المواطنون وسمعة الدولة وهيبتها ضحية لها خاصة وأن المشروع ممول من قبل هولندا"، وفق تأكيد سفيان (32 سنة من متساكني المنطقة).

وأضاف سفيان أن إيقاف هذا المشروع يمثل في نظره "تعديا على متساكني روّاد، ولا مبالاة بمشاغلهم وانتظاراتهم خصوصا وأن هذا المشروع تم اقتراحه من قبلهم باعتباره متنفّسا لهم".

وكان رئيس بلدية روّاد سابقا، عدنان بوعصيدة، نفى وجود أية مخالفة للقانون، مشيرا إلى أن القانون " يسمح للبلدية بالتصرّف في الملك العمومي بمجال تدخلها"، حسب قوله.

هذا ويتواصل، وفق ما عاينته "وات"، تكدّس المواد الانشائية مهملة في مكان الأشغال التي بلغت مرحلة متقدمة وكان مبرمجا الانتهاء منها منذ نهاية شهر نوفمبر ليدخل المسلك حيز الاستغلال.

جدير بالذكر أن مشروع المسلك الصحي بروّاد الشاطئ مموّل من قبل وزارة الخارجية الهولندية بقيمة 500 ألف دينار، في إطار مبادرة اللامركزية الفعالة والبلديات الجذّابة، وكان من المفترض أن تنتهي أشغاله يوم 31 أكتوبر 2022.







