البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج الجولة الثامنة

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثامنة منة منافسات مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة و التي دارت مساء اليوم الثلاثاء
قاعة اولمبي سوسة
النجم الساحلي-النادي الافريقي 70-83
قاعة بوهيمة برادس
النجم الرادسي-الدالية الرياضية بقرمبالية 82-75
قاعة االزهراء
الزهراء الرياضية-الاتحاد المنستيري 61-65
الترتيب
1-الاتحاد المنستيري 15 8
2-النادي الافريقي 14 8
3-النجم الرادسي 12 8
--الزهراء الرياضية 11 8
5-النجم الساحلي 10 8
--الدالية الرياضية بقرمبالية 10 8
قاعة اولمبي سوسة
النجم الساحلي-النادي الافريقي 70-83
قاعة بوهيمة برادس
النجم الرادسي-الدالية الرياضية بقرمبالية 82-75
قاعة االزهراء
الزهراء الرياضية-الاتحاد المنستيري 61-65
الترتيب
1-الاتحاد المنستيري 15 8
2-النادي الافريقي 14 8
3-النجم الرادسي 12 8
--الزهراء الرياضية 11 8
5-النجم الساحلي 10 8
--الدالية الرياضية بقرمبالية 10 8
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