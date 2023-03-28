البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج الجولة الثامنة

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثامنة منة منافسات مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة و التي دارت مساء اليوم الثلاثاء

قاعة اولمبي سوسة

النجم الساحلي-النادي الافريقي 70-83

قاعة بوهيمة برادس

النجم الرادسي-الدالية الرياضية بقرمبالية 82-75

قاعة االزهراء

الزهراء الرياضية-الاتحاد المنستيري 61-65



الترتيب

1-الاتحاد المنستيري 15 8

2-النادي الافريقي 14 8

3-النجم الرادسي 12 8

--الزهراء الرياضية 11 8

5-النجم الساحلي 10 8

--الدالية الرياضية بقرمبالية 10 8





