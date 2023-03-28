باجة: اصابة 7 اشخاص منهم طفل فى حادث مرور

اصيب 7 اشخاص منهم طفل في حادث مرور جد ظهر اليوم الثلاثاء بمدينة باجة على مستوى المفترق الواقع بمدخل المدينة من جهتي نفزة وبنزرت حسب ما افاد به مصدر من الحماية المدنية وكالة تونس افريقيا للانباء.

وتتمثل صورة الحادث في تصادم بين شاحنة وسيارة خفيفة مما ادى الى اصابة جل الركاب باضرار جسدية متفاوتة الخطورة ومنها اصابة خطيرة على مستوى الراس لامراة . وقد تم نقل المصابين الى المستشفي الجهوى بباجة لتلقي الاسعافات والتدخلات الضرورية.



