تنتظم الدورة السابعة لتظاهرة "جربة أرض السلام والتسامح" يومي 17 و 18 جوان 2023، في جزيرة جربة ، بمبادرة من الجمعية الاجتماعية والثقافية "هيبيسكس جربة".

وأوضح رئيس الجمعية، الشاذلي بن مسعود، "أن هذا اللقاء الفني والسياحي يهدف إلى أن تحتل تونس ، لا سيما، جربة مرتبة "أرض السلام والتسامح" ، خاصة وأنها تميزت بتعايش الديانات السماوية الثلاث، في الوقت الذي يشهد فيه العالم صراعات في مختلف المناطق".

وأبرز بن مسعود في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الثلاثاء، أن التظاهرة تهدف إلى جمع أصدقاء من جربة وتونس والسياح والمقيمين الأجانب وجميع محبي السلام والتسامح حول حدث صيفي لمدة يومين للترويج لتراث الطبخ واللباس والتراث الثقافي الموسيقي.

ولفت إلى أن "هذه المبادرة تهدف، أيضا، إلى الترويج لوجهة جربة السياحية وصورة تونس خاصة مع انطلاق الموسم السياحي الصيفي".

ويتضمن برنامج التظاهرة، التي تتم المشاركة فيها بصفة مجانية، تنظيم سلسلة من العروض والأنشطة واللقاءات وورشات علاوة على التعاون الفني بين الموسيقيين والراقصين والفرسان والمصورين والحرفيين من جربة ومن مختلف

جهات تونس.

وستشكل سلسلة بشرية من أجل السلام تجمع بين مسلمين ومسيحيين ويهود و تونسيين وسياح ، على مسافة تزيد عن 15 كيلومترا لتمتد من "الكورنيش" إلى "المارينا بحومة السوق" .

وأشار رئيس الجمعية المنظمة، إلى أن التظاهرة حققت في الدورات السابقة (2013 و 2014 و 2015 و 2017 و 2018) "نجاحا شعبيا كبيرا فاق التوقعات، مبرزا أن عدد المتفرجين بلغ في 2018 نحو 25 ألف شخص

يذكر أن وزير السياحة المعز بلحسين استقبل أمس، الإثنين، وفد من الجمعية ولجنة تنظيم تظاهرة " جربة أرض السلام والتسامح". وأكد الوزير أن وزارة السياحة لطالما كانت داعمة لهذه التظاهرة الثقافية ذات الأبعاد السياحية والإنسانية وستواصل تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا الحدث وطنيا ودوليا.



