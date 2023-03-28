وزارة الصحة: متابعة مشروع بناء المستشفى الجهوي بغار الدماء بجندوبة

وزارة الصحة: متابعة مشروع بناء المستشفى الجهوي بغار الدماء بجندوبة

Publié le Mardi 28 Mars 2023 - 14:26 قراءة: 0 د, 56 ث
      
أشرف وزير الصحة علي المرابط اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة على جلسة عمل خصّصت لمتابعة مشروع بناء المستشفى الجهوي بغار الدماء من ولاية جندوبة.

واستعرض الحضور خلال الجلسة، الوضعية الرّاهنة للمشروع ومدى استكمال الدراسات بالإضافة إلى إجراءات اقتناء العقار المخصّص لبناء المستشفى وبرمجة انطلاق الأشغال.

وأكد وزير الصحة ضرورة مزيد إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة في هذا المشروع بما يضمن نجاعة الإنجاز والتنفيذ في أفضل الآجال، مشدّدا على أهمية هذا المشروع في مزيد تقريب الخدمات المسداة للمواطنين وتحسين جودتها بولاية جندوبة.
وحضر الجلسة والي جندوبة وممثلون عن وزارات الإقتصاد والتخطيط ووزارة التجهيز والإسكان ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والهياكل المختصة المعنيّة والإطارات الجهوية وإطارات الوزارة.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد أدى زيارة يوم 13 مارس الجاري إلى معتمدية غار الدماء في ولاية جندوبة لمتابعة ملف إنجاز المستشفى الجهوي بالمنطقة.
وتعهّد رئيس الدولة بمتابعة ملف إنجاز المستشفى الجهوي بغار الدماء وتنفيذ الحكم القضائي الصادر لفائدة أصحاب العقارات المنتزعة منهم منذ سنوات ومتابعة أسباب توقف الأشغال رغم استكمال الدراسات وإجراءات الانتزاع لفائدة وزارة الصحة الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع.

واستنكر سعيّد إهدار الوقت والأموال لإنجاز هذا المشروع الذي يعود إلى سنة 2007 رغم توفر الاعتمادات من دولة الكويت .





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