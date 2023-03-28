تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد نقابتي التعليم الأساسي والثانوي على خلفية حجب الاعداد الى يوم 4 أفريل القادم

Publié le Mardi 28 Mars 2023 - 13:46 قراءة: 0 د, 56 ث
      
قررت المحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر للمرة الثانية على التوالي في القضية الاستعجالية المرفوعة ضد جامعتي التعليم الأساسي والثانوي الى يوم 4 أفريل على خلفية حجب أعداد الإمتحانات عن الإدارة، وفق ما أفاد به الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي.

واعتبر الهواشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا ،ان هذه القضية ملفقة وكيدية وغير متينة بالنظر الى أنها مرفوعة من أطراف لا صفة لهم، مرجحا ان يكون مآلها الحفظ.

وأكد في المقابل،ان جامعة التعليم الأساسي تقوم بحجب الأعداد عن الادارة فقط وهي تمكن التلاميذ من التعرف على اعدادهم في الإمتحانات مشيرا الى ان رفع الشكاية الاستعجالية ضدها يستهدف العمل النقابي.

وكانت مجموعة من الاولياء قد رفعوا شكاية استعجالية ضد الاتحاد العام التونسي للشغل بصفته الممثل القانوني لجامعتي التعليم الأساسي والثانوي من أجل استصدار حكم يلغي قرار مواصلة حجب الأعداد عن إدارات المدارس والمعاهد.

واستندت هذه الشكاية، الى "ان حجب الاعداد عن الادارة تسبب في عديد الاضرار للتلاميذ والاولياء على حد السواء، وفق ما صرح به سابقا المحامي مختار بوقرة الذي تقدم بهذه القضية الاستعجالية امام المحكمة الابتدائية بتونس.

وذكر " أن اكثر من 20 وليا كلفوه برفع القضية لإلزام الاتحاد بإرجاع اعداد التلاميذ.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 264042



En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 28 مارس 2023 | 6 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:07 18:40 15:55 12:31 06:12 04:44
Babnet
20°
 Babnet20° Babnet % 40 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1023°-828°-1128°-1326°-14
  • Avoirs en devises
    22050,8

  • (27 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,32625 DT        1$ =3,09138 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 mars)   720,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    