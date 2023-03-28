الاحتفاظ بثلاثة "عناصر تكفيرية" محكوم عليهم بالسجن (الحرس الوطني)

الاحتفاظ بثلاثة "عناصر تكفيرية" محكوم عليهم بالسجن (الحرس الوطني)

Publié le Mardi 28 Mars 2023 - 15:14 قراءة: 0 د, 19 ث
      
ألقت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمحرس (صفاقس)، ليلة البارحة، القبض على ثلاثة "عناصر تكفيرية" أصيلي الجهة مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليهم بالسجن لمدة أربع سنوات، وفق المتحدث باسم الحرس الوطني.
وأضاف المصدر ذاته، في بلاغ الثلاثاء، أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم واتخاذ ما يتعين في شأنهم .



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