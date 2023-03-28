وزير الدفاع يؤدي زيارة إلى القاعدة العسكرية بالقيروان

وزير الدفاع يؤدي زيارة إلى القاعدة العسكرية بالقيروان

Publié le Mardi 28 Mars 2023 - 14:15 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أدى وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش، مساء أمس الاثنين، زيارة ميدانية إلى القاعدة العسكرية بالقيروان، أين أطّلع على ظروف عمل العسكريين وجاهزية الوحدات العاملة بها، واستمع إلى بيانات حول المهام العملياتية الموكولة لها.

وثمن الوزير بالمناسبة، مجهودات القائمين على هذه القاعدة في سبيل ضمان جاهزيتها لضمان سلامة الوطن وحماية حدوده، في ضوء التحدّيات الأمنية التي تعيشها البلاد والمنطقة بشكل عام، داعيا في هذا الصدد، إلى ضرورة ملازمة اليقظة والحذر، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن الوزارة.

كما تناول الوزير وجبة الإفطار مع العسكريين، مؤكدا الحرص على مزيد تحسين ظروف العيش والإحاطة الاجتماعية بالعسكريين وبعائلاتهم.


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