قابس: نحو مقاومة ظاهرة الانتصاب الفوضوي بمنطقة جارة

تعمل السلط الجهوية بولاية قابس على وضع حد لظاهرة الانتصاب الفوضوي التي استفحلت في السنوات الأخيرة بمدينة قابس وكانت محل انتقاد كبير من قبل المواطنين ومكونات المجتمع المدني.

وفي هذا الاطار أشرف اليوم والي قابس مصباح كردمين على حملة تحسيسية للتجار المنتصبين خارج أسواق منطقة جارة حثهم فيها على التخلي عن هذا السلوك وممارسة نشاطهم داخل تلك الأسواق مؤكدا أنه سيتم في مرحلة لاحقة تطبيق القانون على الجميع.



وكانت مدينة قابس قد فقدت في السنوات الأخيرة بسبب انتشار ظاهرة الانتصاب الفوضوي معظم أسواقها ومتاجرها المخصصة لبيع الخضر والغلال والأسماك بعد ان أصبحت مختلف هذه المنتوجات تباع على قارعة الطريق في ظل غياب تام لشروط حفظ الصحة.

وقد أجبر انتصاب الباعة بالأرصفة المواطنين على السير في الطريق الى جانب وسائل النقل المختلفة بما جعلهم عرضة لحوادث المرور.





