إلقاء القبض على 33 مهاجرا من "جنوب الصحراء" بعد اجتيازهم للحدود البرية خلسة (الحرس الوطني)

Publié le Mardi 28 Mars 2023 - 13:52 قراءة: 0 د, 17 ث
      
ألقت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهتي جندوبة والقصرين، ليلة البارحة، القبض على 33 مهاجرا غير نظامي من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن "تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة"، وفق ما ذكره المتحدث باسم الحرس الوطني .
وقال المصدر ذاته، اليوم الثلاثاء على صفحته بموقع فيسبوك، إن النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 264036



En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 28 مارس 2023 | 6 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:07 18:40 15:55 12:31 06:12 04:44
Babnet
20°
 Babnet20° Babnet % 40 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1023°-828°-1128°-1326°-14
  • Avoirs en devises
    22050,8

  • (27 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,32625 DT        1$ =3,09138 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 mars)   720,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    