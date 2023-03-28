إلقاء القبض على 33 مهاجرا من "جنوب الصحراء" بعد اجتيازهم للحدود البرية خلسة (الحرس الوطني)

ألقت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهتي جندوبة والقصرين، ليلة البارحة، القبض على 33 مهاجرا غير نظامي من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن "تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة"، وفق ما ذكره المتحدث باسم الحرس الوطني .

وقال المصدر ذاته، اليوم الثلاثاء على صفحته بموقع فيسبوك، إن النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم .



