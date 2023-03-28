صادرات تونس من "الدجينز" نحو السوق الامريكية ترتفع بنسبة 35 بالمائة خلال الشهرين الاولين من 2023

صدرت تونس خلال الشهرين الأولين من سنة 2023، نحو 60 ألف قطعة من "الدجينز" نحو الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 3ر1 مليون دولار، بارتفاع في الكمّ قدره 35 بالمائة وفي بالقيمة بنسبة 9 بالمائة، وفق معطيات نشرها المركز الفني للنسيج.



وأفاد المركز الفني للنسيج، في نشرية أصدرها، امس الاثنين، حول "الدجينز التونسي يستعيد بريقه في السوق الأمريكية سنة 2022 وبداية 2023"، أن متوسط سعر "الدجينز" التونسي بلغ حوالي 54ر21 دولار، في الشهرين الاولين 2023، مقابل 66ر26 دولار، في الفترة ذاتها من سنة 2022، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 23ر19 بالمائة.



وتمثل الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد 330 مليون مستهلك، ثاني أكبر سوق لتوريد "الدجينز" في العالم، إذ بلغت وارداتها نحو 27 مليون قطعة "دجينز"، في الشهرين الاولين من سنة 2023.



وأوضح المركز الفني للنسيج، في ذات التقرير، أنه رغم عدم ابرام أي اتفاقية للتبادل التجاري مع الولايات المتحدة الامريكية، فان تونس تتقدم على عديد البلدان الأخرى الموقعة على اتفاقيات للتجارة الحرة مع البلد المذكور.



وصدّرت تونس سنة 2022 ما يقارب 760 ألف قطعة "دجينز" نحو أمريكا بقيمة 48ر17 مليون دولار، مسجلة زيادة هامة بنسبة 8ر107 بالمائة في العدد وبنسبة 2ر87 بالمائة في القيمة، مقارنة بسنة 2021.



وانخفض متوسط ​​سعر "الدجينز" التونسي بنحو 8ر9 بالمائة ليبلغ 98ر22 دولارا، سنة 2022، مقابل 5ر25 دولارا في 2021.



جعل تونس موقعا أساسيا للدجينز الإيكولوجي



تشكل السوق الأمريكية، وفق المركز الفني للنسيج، فرصة هامة لتطوير قطاع النسيج والملابس في تونس المكبّل حاليا بمعاليم ديوانية تراوح 17 بالمائة.



وأشار المركز الى ان كل من البنغلاديش والمكسيك وباكستان والفيتنام والصين ومصر وكمبوديا، تستحوذ على نسبة 82 بالمائة من حصة السوق الأمريكية. في حين بلغت حصة تونس من السوق نسبة 42ر0 بالمائة تليها المغرب بنحو 07ر0 بالمائة.



ودعا المركز الى تكثيف انتاج "الدجينز" ذي القيمة المضافة العالية وتشجيع المؤسسات المختصة على خياطة منتجات ايكولوجية (غير مستهلكة للمياه وغير ملوثة).



وشدد على ضرورة توخي سياسة اتصالية والتوجه نحو مزيد التعريف بالسوق التونسية والترويج لها بالتعاون مع أهم الخبراء في مجال التكنولوجيا الخضراء لتصبح تونس موقعا أساسيا لخياطة الدجينز الايكولوجي في العالم.



