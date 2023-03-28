قبلي: الاتحاد الجهوي للشغل يعلن عن استئناف التحركات الاحتجاجية لأعوان وإطارات شركة البستنة بداية من يوم غد

قبلي: الاتحاد الجهوي للشغل يعلن عن استئناف التحركات الاحتجاجية لأعوان وإطارات شركة البستنة بداية من يوم غد

Publié le Mardi 28 Mars 2023 - 13:32 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أصدر الاتحاد الجهوي للشغل، أمس الاثنين، بيانا عبّر فيه عن استنكار النقابة الاساسية لاعوان وإطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي التأخير المتكرّر والمتعمد في صرف أجور العملة، معلنا عن استئناف التحركات الاحتجاجية للعاملين بالشركة بداية من يوم غد الاربعاء عبر تنظيم وقفة أمام مقر ولاية قبلي.

من جانبه، ذكر كاتب عام النقابة الاساسية لاطارات واعوان شركة البستنة، الهادي لحمر، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ التحركات الاحتجاجية لعملة شركة البستنة قد علّقت منذ شهر جانفي الماضي اثر تمكين منظوريها من أجر شهرين متخلدين بالذمة، مع تعهد الشركة التونسية لتوزيع المحروقات "عجيل" بتمكين العملة من بقية مستحقاتهم، إلّا انه وامام عدم الايفاء بهذه التعهدات وتراكم الاجور المتخلدة لتصل الى 4 اشهر، مع استمرار الضبابية في معالجة ملف شركات البستنة تقرّر استئناف التحركات الاحتجاجية للمطالبة اولا بسداد المستحقات وثانيا بالتوصل الى حلّ نهائي يقطع مع سياسة التسويف والمماطلة في التعاطي مع ملف الشركة.


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