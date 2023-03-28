وزارة الشؤون الاجتماعية: على الجمعيات الناشطة في المجال الاجتماعي الراغبة في الحصول على تمويل عمومي تقديم ترشحاتها قبل 15 أفريل 2023

Publié le Mardi 28 Mars 2023 - 14:31 قراءة: 0 د, 35 ث
      
دعت وزارة الشؤون الاجتماعية الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي (الدفاع الاجتماعي) والراغبة في الحصول على تمويل عمومي لبعث مشاريعها أن ترسل ترشحاتها في أجل لا يتعدى 15 أفريل 2023 ويعتمد في ذلك ختم البريد أو ختم مكتب الضبط.

وأوضحت الوزارة ، في بلاغ لها، "أنه يتوجب على الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي الراغبة في الحصول على تمويل عمومي لبعث مشاريع لفائدة المسرحين والمسرحات من السجون والأطفال في نزاع مع القانون والنساء ضحايا العنف وضحايا الاتجار بالأشخاص والامهات العازبات، أو للتعهد بالأطفال فاقدي السند العائلي منظوري المعهد الوطني لرعاية الطفولة".

واضافت أنه يمكن لهذه الجمعيات أن ترسل ترشحاتها عبر البريد أو عن طريق الإيداع المباشر بمكتب ضبط الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية أو مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالجهة.

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