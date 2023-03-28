وزارة الصحة: تسجيل 7 وفايات بفيروس كورونا وارتفاع نسبة التحاليل الايجابية إلى أكثر من 27 بالمائة خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 26 مارس الجاري

وزارة الصحة: تسجيل 7 وفايات بفيروس كورونا وارتفاع نسبة التحاليل الايجابية إلى أكثر من 27 بالمائة خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 26 مارس الجاري

Publié le Mardi 28 Mars 2023 - 12:48 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 7 وفيات بفيروس كورونا وعن ارتفاع نسبة التحاليل الايجابية من 25.66 بالمائة خلال الأسبوع الفارط إلى 27.47 بالمائة، خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 26 مارس الجاري.

و أوضحت الوزارة ، في بلاغ لها، أنه تم تسجيل 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 870 تحليلا تم انجازه خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 26 مارس الجاري ، مشيرة الى أن 11 مصابا بهذا الفيروس أقاموا خلال الأسبوع ذاته بالمستشفيات و المصحات الخاصة، فيما تماثل 239 مصابا للشفاء.

و أشارت الوزارة إلى أن العدد الجملي للوفايات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة بلغ 29 ألفا و 362 وفاة ، فيما بلغ عدد الاصابات مليون و 151 ألفا و 832 اصابة ، مقابل تماثل مليون و 135 ألفا و 931 مصابا للشفاء.

يشار إلى أنه تم في الأسبوع الممتد من 13 الى 19 مارس تسجيل 260 إصابة بفيروس كورونا من جملة 1013 تحليلا تم انجازه.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 264031



En continu...

Toutes les news...
Mosaique
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 28 مارس 2023 | 6 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:07 18:40 15:55 12:31 06:12 04:44
Babnet
19°
 Babnet20° Babnet % 36 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
7.73 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1023°-828°-1128°-1326°-14
  • Avoirs en devises
    22050,8

  • (27 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,32625 DT        1$ =3,09138 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 mars)   720,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    