منتخب الجزائر يفوز على النيجر 1-صفر ويتاهل الى النهائيات

فاز المنتخب الجزائري لكرة القدم مساء اليوم بملعب حمادي العقربي برادس ( الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة) على منتخب النيجر بنتيجة هدف لصفر في اطار الجولة الرابعة لتصفيات كاس امم افرقيا 2024 (المجموعة السادسة) .وضمن المنتخب الجزائري تاهله مبكرا الى نهائيات كاس الامم الافيقية ( كوتديفوار 2024)

وسجل بغداد بونجاح الهدف الوحيد لمنتخب الجزائر في د6.

ويذكر ان مباراة الاياب بين المنتخبين جرت اليوم بتونس بسبب عدم تاهيل ملعب نيامي ( النيجر) من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم.وكان منتخب الجزائر فاز على نفس المنافس في الجولة الثالثة من التصفيات في الجزائر بنتيجة 2-1



ورفع منتخب الجزائر رصيده بفضل فوزه الرابع اليوم الى 12 نقطة متصدرا مجموعته يليه منتخب تنزانيا ثانيا ب4 نقاط.ويحتل منتخب النيجر المركز الثالث بنقطتين فيما يحتل منتخب اوغندا المركز الاخير بنقطة واحدة.





