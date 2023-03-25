المصري حسام البدري مدربا جديدا للنادي الصفاقسي

المصري حسام البدري مدربا جديدا للنادي الصفاقسي

Publié le Samedi 25 Mars 2023 - 19:01 قراءة: 0 د, 33 ث
      
افاد مصدر مسؤول صلب هيئة النادي الرياضي الصفاقسي ان المصري حسام البدري سيكون المدرب الجديد لاكابر فريق كرة القدم لنادي عاصمة الجنوب.
واوضح ذات المصدر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء مساء اليوم السبت "ان المدرب حسام البدري بصدد استيفاء اجراءات التعاقد مع النادي الصفاقسي وسيقع تنظيم ندوة صحفية في وقت لاحق من مساء اليوم لتقديم الجهاز الفني الجديد لاكابر كرة القدم للنادي الصفاقسي".
يذكر ان الهيئة التسييرية المؤقتة للنادي الصفاقسي قد قررت خلال الشهر المنقضي الاستغناء عن خدمات المدرب السويسري موريسيو جاكوباتشي لسوء النتائج قبل ان تقرر لاحقا فك الارتباط مع المدرب انيس بوجلبان الذي تولى الاشراف على الفريق بصفة مؤقتة اثر اقالة جاكوباتشي وذلك لذات الاسباب.

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