مدنين: تعزيز المستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة بطبيبين في اختصاصي القلب والشرايين والبرد والمفاصل

تعزّز المستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة من ولاية مدنين بطبيبين في اختصاصي القلب والشرايين والبرد والمفاصل، ليسدا فراغا كبيرا داخل هذه المؤسسة الصحية التي تعرف نقصا في هذين الاختصاصين وتلتجئ في عدة حالات استعجالية إلى الاستعانة بأطباء من القطاع الخاص، وفق مدير المستشفى سالم عيسى.

وبتدعيم الاختصاصات التي ارتفع عدد الأطباء فيها الى 24 طبيب اختصاص، يفتح المستشفى أمام المرضى خدمات علاجية أخرى في اتجاه تعزيز خدمات قطاع الصحة العمومية والارتقاء بها الى ما ينشده المريض.

من جهة أخرى، اقتنى المستشفى هذه الأيام حاضنتين للمواليد الجدد ارتفع معهما إجمالي عدد الحاضنات الى 8 حاضنات، وفق نفس المصدر.

في المقابل، يواجه المستشفى نقصا في اختصاصات أخرى مثل طب النساء والتوليد الذي يؤمن خدمات قسمه طبيب ضمن الخدمة العسكرية، وبإنهائه سنة خدمته التي قضى منها 4 أشهر، سيبقى القسم في حالة فراغ، كما يشهد نقصا حادا في اختصاص الاشعة حيث غادر أحد الاطارات المؤسسة ليلتحق بالقطاع الخاص، ولم يبق سوى اطار واحد سيحال قريبا على شرف المهنة لبلوغه سن التقاعد، ليبقى بذلك المستشفى دون طبيب يسيّر قسم الاشعة والسكانير.

وأكد مدير المستشفى انه من الضروري ومن العاجل انتداب اطباء في اختصاصي الاشعة وطب النساء والتوليد لضمان استمرار خدمات هذين القسمين، معتبرا أن طبيبا واحدا فقط لا يكفي للاستجابة الى حجم المرضى في اليوم الواحد، حيث تتجاوز خدمات السكانير في الـ24 ـساعة 40 حالة بين حالات الاستعجالي وبقية الاقسام الاخرى، علما أن المستشفى تعزّز بآلة سكانير جديدة، من المنتظر أن يتم قريبا الانتهاء من عملية اصلاح آلة السكانير القديمة.

بر





