لقي 3 ركاب سيارة أجرة (لواج) حتفهم، صباح اليوم السبت، إثر اصطدام السيارة التي كانت تقلّهم بشاحنة ثقيلة في حادث مرور خطير جدّ بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى مدخل مدينة سيدي بوعلي من ولاية سوسة، وفق مصدر من الحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن سائق سيارة الأجرة وراكبتين اثنتين معه قد لقوا حتفهم على عين المكان، فيما تم نقل راكبة رابعة الى المستشفى الجامعي سهلول لتلقي الإسعافات اللازمة ووصفت حالتها بالحرجة.

هذا ولاتزال التحقيقات حول أسباب الحادث جارية، وفق نفس المصدر.



