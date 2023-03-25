الرابطة الثانية: نتائج مباريات الجولة 15 لمنافسات المجموعة الثانية

الرابطة الثانية: نتائج مباريات الجولة 15 لمنافسات المجموعة الثانية

Publié le Samedi 25 Mars 2023 - 15:49 قراءة: 0 د, 46 ث
      
في ما يلي نتائج مباريات الجولة الخامسة عشرة لمنافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:


المجموعة الثانية
في ملعب بن عروس
سبورتينغ بن عروس - قوافل قفصة 1 - 3

في ملعب احمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - سبورتينغ المكنين 1 - 1

في ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الصفاقسي - نادي حمام الانف 0 - 1

في ملعب قابس
الملعب القابسي - هلال مساكن 2 - 0

في ملعب جربة حومة السوق
جمعية جربة - القلعة الرياضية 2 - 1

في المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الجرجيسي - شبيبة العمران 2 - 0


الترتيب ن ل
1-قوافل قفصة 36 15
2-نادي حمام الانف 35 15
3-الترجي الجرجيسي 28 15
4-الملعب القابسي 19 15
-القلعة الرياضية 19 15
6-شبيبة العمران 18 15
-مكارم المهدية 18 15
--هلال مساكن 18 15
9-سبورتينغ المكنين 15 15
-سبورتينغ بن عروس 15 15
11-جمعية جربة 13 15
12-الملعب الصفاقسي 12 15

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