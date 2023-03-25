الرابطة الثانية: نتائج مباريات الجولة 15 لمنافسات المجموعة الثانية

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الخامسة عشرة لمنافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:





المجموعة الثانية

في ملعب بن عروس

سبورتينغ بن عروس - قوافل قفصة 1 - 3



في ملعب احمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية - سبورتينغ المكنين 1 - 1



في ملعب 2 مارس بصفاقس

الملعب الصفاقسي - نادي حمام الانف 0 - 1



في ملعب قابس

الملعب القابسي - هلال مساكن 2 - 0



في ملعب جربة حومة السوق

جمعية جربة - القلعة الرياضية 2 - 1



في المركب الرياضي بجرجيس

الترجي الجرجيسي - شبيبة العمران 2 - 0





الترتيب ن ل

1-قوافل قفصة 36 15

2-نادي حمام الانف 35 15

3-الترجي الجرجيسي 28 15

4-الملعب القابسي 19 15

-القلعة الرياضية 19 15

6-شبيبة العمران 18 15

-مكارم المهدية 18 15

--هلال مساكن 18 15

9-سبورتينغ المكنين 15 15

-سبورتينغ بن عروس 15 15

11-جمعية جربة 13 15

12-الملعب الصفاقسي 12 15



