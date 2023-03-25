احباط 79 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة بسواحل صفاقس والشابة خلال 3 أيام

احباط 79 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة بسواحل صفاقس والشابة خلال 3 أيام

Publié le Samedi 25 Mars 2023 - 13:50 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تمكنت الوحدات العائمة للحرس البحري، من إحباط 79 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، خلال أيام 22 و23 و24 مارس 2023 وذلك بسواحل صفاقس والشابة.

وتمكنت هذه الوحدات، وفق الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، من ضبط 2982 مجتازا، من بينهم 9 تونسيين، إلى جانب انتشال 9 جثث من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء (4 كهول و4 أطفال ورضيع).


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