تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2023 : نتائج مباريات الجولة الثالثة

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (كان-2023) التي جرت ايام الاربعاء والخميس والجمعة.



الأربعاء 22 مارس 2023 :

بينين- رواندا 1 - 1

سيراليون - ساوتومي 2 - 2



الخميس 23 مارس

مدغشقر- جمهورية افريقيا الوسطى 0 - 3

زامبيا- ليزوطو 3 - 1

كونغو- جنوب السودان 1 - 2

غانا - انغولا 1 - 0

الغابون - السودان 1 - 0

الجزائر- النيجر 2 - 1



الجمعة 24 مارس:

الكونغو- موريتانيا 3 - 1

اوغندا- تنزانيا 0 - 1

نيجيريا- غينيا بيساو 0 - 1

كوت ديفوار- جزر القمر 3 - 1

الراس الاخضر- ايسواتيني 0 - 0

جنوب افريقيا- ليبيريا 2 - 2

مصر- مالاوي 2-0

غينيا الاستوائية - بوتسوانا 2-0

مالي- غامبيا 2-0

السنغال - الموزمبيق 5-1

بوركينافاسو- الطوغو 1-0

الكاميرون- ناميبيا 1-1

تونس- ليبيا 3-0

غينيا- اثيوبيا 2-0 .



