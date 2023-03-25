تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2023 : نتائج مباريات الجولة الثالثة

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (كان-2023) التي جرت ايام الاربعاء والخميس والجمعة.
الأربعاء 22 مارس 2023 :
بينين- رواندا 1 - 1
سيراليون - ساوتومي 2 - 2
الخميس 23 مارس
مدغشقر- جمهورية افريقيا الوسطى 0 - 3
زامبيا- ليزوطو 3 - 1
كونغو- جنوب السودان 1 - 2
غانا - انغولا 1 - 0
الغابون - السودان 1 - 0
الجزائر- النيجر 2 - 1
الجمعة 24 مارس:
الكونغو- موريتانيا 3 - 1
اوغندا- تنزانيا 0 - 1
نيجيريا- غينيا بيساو 0 - 1
كوت ديفوار- جزر القمر 3 - 1
الراس الاخضر- ايسواتيني 0 - 0
جنوب افريقيا- ليبيريا 2 - 2
مصر- مالاوي 2-0
غينيا الاستوائية - بوتسوانا 2-0
مالي- غامبيا 2-0
السنغال - الموزمبيق 5-1
بوركينافاسو- الطوغو 1-0
الكاميرون- ناميبيا 1-1
تونس- ليبيا 3-0
غينيا- اثيوبيا 2-0 .
الأربعاء 22 مارس 2023 :
بينين- رواندا 1 - 1
سيراليون - ساوتومي 2 - 2
الخميس 23 مارس
مدغشقر- جمهورية افريقيا الوسطى 0 - 3
زامبيا- ليزوطو 3 - 1
كونغو- جنوب السودان 1 - 2
غانا - انغولا 1 - 0
الغابون - السودان 1 - 0
الجزائر- النيجر 2 - 1
الجمعة 24 مارس:
الكونغو- موريتانيا 3 - 1
اوغندا- تنزانيا 0 - 1
نيجيريا- غينيا بيساو 0 - 1
كوت ديفوار- جزر القمر 3 - 1
الراس الاخضر- ايسواتيني 0 - 0
جنوب افريقيا- ليبيريا 2 - 2
مصر- مالاوي 2-0
غينيا الاستوائية - بوتسوانا 2-0
مالي- غامبيا 2-0
السنغال - الموزمبيق 5-1
بوركينافاسو- الطوغو 1-0
الكاميرون- ناميبيا 1-1
تونس- ليبيا 3-0
غينيا- اثيوبيا 2-0 .
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