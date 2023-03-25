وزارة الصحة تدعو المواطنين الى اقتناء المنتجات الغذائية من محلات معدة للغرض حفاظا على صحتهم

وزارة الصحة تدعو المواطنين الى اقتناء المنتجات الغذائية من محلات معدة للغرض حفاظا على صحتهم

Publié le Samedi 25 Mars 2023 - 11:01 قراءة: 0 د, 30 ث
      
دعت وزارة الصحة عموم المواطنين الى معاضدة مجهودات العمل الرقابي خلال شهر رمضان للمنتجات الغذائية والالتزام باقتنائها من مؤسسات ومحلات معدة للغرض واعتماد السلوكيات السليمة في تداول الأغذية، وذلك حفاظا على صحة المستهلك

وأفادت وزارة الصحة في بلاغ لها، أن فرق مراقبة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تولت في اليوم الأول من شهر رمضان تأمين مراقبة المنتجات الغذائية المعروضة للبيع بمختلف الفضاءات والمحلات التجارية وبمواقع الانتاج والخزن والبيع بالجملة بكامل ولايات الجمهورية

ولفتت وزارة الصحة في هذا الصدد أن عمليات المراقبة أسفرت عن حجز كميات من منتجات المخابز والمياه المعلبة والحليب الطازج والمتخمر ومصبرات منتجات البحر ولحوم الدواجن ومشتقاتها

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