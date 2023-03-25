الاتحاد الدولي لكرة القدم يعتمد النجم البرتغالي رونالدو عميدا للاعبي العالم

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عميدا للاعبي العالم بخوضه 197 مباراة دولية.



واستعرض موقع الفيفا قائمة أكثر عشرة لاعبين خوضا للمباريات مع منتخباتهم الوطنية في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع المنتخبات، حيث ضمت القائمة كلا من كريستيانو رونالدو 197 مباراة والكويتي بدر المطوع (196 مباراة) والماليزي سوه تشين آن (195 مباراة) والمصري أحمد حسن (184 مباراة) والعماني أحمد مبارك (183 مباراة) والإسباني سيرخيو راموس (180 مباراة) والمكسيكي أندريس



خواردادو (179 مباراة) ومواطنه كلاوديو سواريز (177 مباراة) والإيطالي جانلويجي بوفون (176 مباراة) واصفا رصيد كريستيانو رونالدو (120 هدفا) بأنه لا مثيل له في تاريخ اللعبة.



وكان رونالدو قد انضم لصفوف المنتخب البرتغالي في العام 2003، وتقلد شارة قيادته لعدة سنوات، كما قاده للفوز بلقبين هما كأس أمم أوروبا لكرة القدم لأول مرة سنة 2016، ودوري الأمم الأوروبية لكرة القدم 2019 فضلا عن قيادته للمنتخب للظهور في بطولة كأس العالم ست مرات، كانت آخرها في قطر 2022.

وسيكون رونالدو، الذي انضم لنادي النصر السعودي في جانفي الماضي، على موعد مع إضافة أرقام جديدة يوم الأحد عندما يواجه منتخب البرتغال منتخب لوكسمبورغ لحساب تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة الى بطولة اوروبا.





