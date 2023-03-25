تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2024: المنتخب المصري يفوز على نظيره المالاوي بنتيجة (2-0 )

Publié le Samedi 25 Mars 2023 - 06:45 قراءة: 0 د, 39 ث
      
حقق منتخب مصر لكرة القدم فوزا ثمينا على نظيره وضيفه منتخب مالاوي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما امس الجمعة على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا (كوت ديفوار 2024).

وأحرز هدفي الفراعنة، محمد صلاح نجم ليفربول الإنقليزي في الدقيقة 20 وعمر مرموش لاعب فولفسبورغ الألماني في الدقيقة 45.
وبهذا الانتصار، تصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الرابعة في التصفيات القارية برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع غينيا التي فاوت على إثيوبيا 2ـ صفر في الدار البيضاء بينما تجمد رصيد منتخب مالاوي عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير.
واستعاد منتخب مصر توازنه في المجموعة، في أول مباراة رسمية للفراعنة تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.
ومن المقرر أن يلعب المنتخبان مجددا يوم الثلاثاء المقبل في مالاوي، لحساب الجولة الرابعة لدور المجموعات.



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