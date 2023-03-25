رجة أرضية بقوة 8ر3 درجة على سلّم ريشتر بمنطقة سيدي الهاني من ولاية سوسة

Publié le Samedi 25 Mars 2023 - 09:10 قراءة: 0 د, 20 ث
      
سجلت محطات رصد الزلازل للمعهد الوطني للرصد الجوي على الساعة 01 و14 دقيقة من صباح السبت، توقيت محلي، رجة أرضية بمنطقة سيدي الهاني بولاية سوسة بلغت قوتها 8ر3 درجة على سلم ريشتر .
وحددت التحاليل الأولية مركز الرجة عند مستوى 60ر35 درجة خط عرض و25ر10 درجة خط طول وذلك جنوب غرب منطقة سيدي الهاني، وفق بلاغ صادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي .




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