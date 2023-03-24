سيدي بوزيد: إعداد برنامج خاص بالمراقبة الصحية بمناسبة شهر رمضان المعظم

أعدت الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بسيدي بوزيد برنامجا خاصا بالمراقبة الصحية لمختلف أنواع المواد الغذائية بمناسبة شهر رمضان، وذلك بهدف ضمان سلامة وصحة المستهلك، وفق ما أفاد به رئيس الهيئة الجهوية، يوسف الحمدوني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وبين حمدوني ان الاستعدادات سبقت شهر رمضان، حيث نفّذت فرق حفظ الصحة خلال الفترة الممتدة من 20 فيفري إلى 22 مارس الجاري، 433 زيارة أسفرت عن 117 تنبيها كتابيا.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 4 فرق للقيام بعمليات المراقبة الصحية بأسواق الجملة، والأسواق الأسبوعية، والفضاءات الكبرى، والمسالخ البلدية، ومحلات بيع المصبّرات الغذائية، ومحلات المرطبات والحلويات، وذلك بهدف المساهمة في الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بترويج واستهلاك المواد الغذائية لحماية وضمان صحة المستهلك.

وأكد أن عملية المراقبة ستكون خلال شهر رمضان يومية وعلى امتداد كامل الأسبوع من خلال فرق مشتركة مدعومة بالأمن والمراقبة الاقتصادية والبياطرة، وسيتم تكثيفها من خلال حصتين صباحية ومسائية خلال النصف الأول من شهر رمضان لتشمل مختلف المواد الغذائية خاصة منها المعروضة بصفة عشوائية دون احترام مقاييس الصحة والنظافة.

وأضاف أنّه سيتم تأمين المراقبة الصحية بمختلف معتمديات الولاية خاصة في الأسواق الأسبوعية التي يكثر فيها العرض العشوائي للمواد الغذائية، مشيرا إلى أنه ستتم إضافة حصة مراقبة ليلية خلال النصف الثاني من شهر رمضان مخصصة بالأساس لمراقبة محلات صنع وبيع المرطبات.



