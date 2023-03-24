زغوان: برمجة 1645 نشاطا دينيا خلال شهر رمضان موزعة على 150 جامعا ومسجدا

بمناسبة شهر رمضان أعدت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بزغوان برنامجا يتضمن 1645 نشاطا دينيا تتمثل في إقامة دروس وحلقات دينية وأختام قرآنية ، وتنظيم محاضرات فقهية ومسابقات في تلاوة القرآن .

وفي هذا الاطار ذكر الهاشمي بنصيب المدير الجهوي لـمكتب "وات" أنه تم توزيع الأنشطة المبرمجة ، على 150 جامعا ومسجدا مع إعطاء الأولوية للمساجد والجوامع التي تشهد إقبالا كبيرا للمصلين ، وتتواصل إلى حدود السابع والعشرين من رمضان بتأثيث من الإطارات الدينية والمسجدية وعدد من شيوخ جامع الزيتونة المعمور

وأبرز المدير الجهوي أن شهر رمضان سيشهد علاوة على الأنشطة المذكورة ، إحياء 3 مناسبات دينية هامة تتعلق الأولى بفتح مكة في الثامن من شهر رمضان وبنزول القرآن في17 من رمضان وليلة القدر في 27 منه ، وستتخللها محاضرات دينية للتذكير بهذه المناسبات المفصلية في تاريخ ديننا الإسلامي الحنيف ، وتوزيع جوائز على المتوفقين في مسابقة تلاوة القرآن وعلى أطفال الكتاتيب لافتا إلى أنه سيقع توزيع عدد من المصاحف القرآنية المكتوبة بطريقة " برايل " على عدد من المكفوفين



