زغوان: برمجة 1645 نشاطا دينيا خلال شهر رمضان موزعة على 150 جامعا ومسجدا

Publié le Vendredi 24 Mars 2023 - 22:44 قراءة: 0 د, 48 ث
      
بمناسبة شهر رمضان أعدت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بزغوان برنامجا يتضمن 1645 نشاطا دينيا تتمثل في إقامة دروس وحلقات دينية وأختام قرآنية ، وتنظيم محاضرات فقهية ومسابقات في تلاوة القرآن .
وفي هذا الاطار ذكر الهاشمي بنصيب المدير الجهوي لـمكتب "وات" أنه تم توزيع الأنشطة المبرمجة ، على 150 جامعا ومسجدا مع إعطاء الأولوية للمساجد والجوامع التي تشهد إقبالا كبيرا للمصلين ، وتتواصل إلى حدود السابع والعشرين من رمضان بتأثيث من الإطارات الدينية والمسجدية وعدد من شيوخ جامع الزيتونة المعمور
وأبرز المدير الجهوي أن شهر رمضان سيشهد علاوة على الأنشطة المذكورة ، إحياء 3 مناسبات دينية هامة تتعلق الأولى بفتح مكة في الثامن من شهر رمضان وبنزول القرآن في17 من رمضان وليلة القدر في 27 منه ، وستتخللها محاضرات دينية للتذكير بهذه المناسبات المفصلية في تاريخ ديننا الإسلامي الحنيف ، وتوزيع جوائز على المتوفقين في مسابقة تلاوة القرآن وعلى أطفال الكتاتيب لافتا إلى أنه سيقع توزيع عدد من المصاحف القرآنية المكتوبة بطريقة " برايل " على عدد من المكفوفين

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263863



En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 25 مارس 2023 | 3 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:04 18:37 15:55 12:32 06:16 04:49
Babnet
13°
 Babnet25° Babnet % 94 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1327°-1221°-1320°-1122°-9
  • Avoirs en devises
    22043,7

  • (24 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,34433 DT        1$ =3,07614 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 mars)   442,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    