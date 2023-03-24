التصنيف العالمي للمنتخبات النسائية - المنتخب التونسي في المركز 76 عالميا

التصنيف العالمي للمنتخبات النسائية - المنتخب التونسي في المركز 76 عالميا

Publié le Vendredi 24 Mars 2023 - 16:15 قراءة: 0 د, 22 ث
      
حل المنتخب التونسي النسائي لكرة القدم في المركز السادس والسبعين عالميا في التصنيف الصادر عن الفيفا اليوم الجمعة.
وجاء المنتخب التونسي في المركز الثامن افريقيا خلف نيجيريا (42 عالميا) وجنوب افريقيا بطلة افريقيا (54 عالميا) والكاميرون (56 عالميا) وغانا (59 عالميا) وكوت ديفوار (64 عالميا) وغينيا الاستوائية (71 عالميا) والمغرب وصيف بطل افريقيا (73 عالميا).
وبقيت الولايات المتحدة في صدارة التصنيف العالمي للمنتخبات متقدمة على ألمانيا والسويد وانقلترا وفرنسا وكندا واسبانيا وهولندا والبرازيل واستراليا.

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