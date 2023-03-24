الرابطة الأولى: حكام الجولة الثالثة لمرحلة تفادي النزول

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الثالثة من مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستجرى يوم الأحد انطلاقا من الساعة الواحدة ونصف بعد الزوال:
في ملعب سيدي بوزيد المعشب
أولمبيك سيدي بوزديد - الملعب التونسي
الحكم: أمير العيادي
في ملعب حمام سوسة المعشب
الأمل الرياضي بحمام سوسة - المستقبل الرياضي بسليمان
الحكم: أيمن النصري
في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي الرياضي البنزرتي - النجم الرياضي بالمتلوي
الحكم: نصر الله الجوادي
في ملعب سيدي بوزيد المعشب
أولمبيك سيدي بوزديد - الملعب التونسي
الحكم: أمير العيادي
في ملعب حمام سوسة المعشب
الأمل الرياضي بحمام سوسة - المستقبل الرياضي بسليمان
الحكم: أيمن النصري
في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي الرياضي البنزرتي - النجم الرياضي بالمتلوي
الحكم: نصر الله الجوادي
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