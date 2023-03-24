الرابطة الأولى: حكام الجولة الثالثة لمرحلة تفادي النزول

Publié le Vendredi 24 Mars 2023 - 13:54 قراءة: 0 د, 23 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الثالثة من مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستجرى يوم الأحد انطلاقا من الساعة الواحدة ونصف بعد الزوال:

في ملعب سيدي بوزيد المعشب
أولمبيك سيدي بوزديد - الملعب التونسي
الحكم: أمير العيادي

في ملعب حمام سوسة المعشب
الأمل الرياضي بحمام سوسة - المستقبل الرياضي بسليمان
الحكم: أيمن النصري

في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي الرياضي البنزرتي - النجم الرياضي بالمتلوي
الحكم: نصر الله الجوادي


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