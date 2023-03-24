قبلي: رفع 23 مخالفة اقتصادية إثر 61 زيارة تفقد في اليوم الاول من رشهر رمضان

نفّذت مصالح المراقبة الاقتصادية، أمس الخميس في أوّل أيام شهر رمضان المعظّم، 61 زيارة تفقد شملت الاسواق الاسبوعية والبلدية والمحلات المفتوحة للعموم بمختلف معتمديات الولاية.



وأوضح المدير الجهوي للتجارة، حمادي الزغل، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أنه تم تسخير 4 فرق مراقبة اقتصادية 3 منها صباحية وفريق مسائي نفّذت 61 زيارة تفقد للسوق الاسبوعية المنتصبة بمدينة دوز، ولبعض الاسواق البلدية، فضلا عن الفضاءات التجارية الكبرى، والمحلات المفتوحة للعموم بكافة المعتمديات، وتمكنت من رفع 23 مخالفة اقتصادية شملت اغلبها قطاع الخضر والغلال بـ 11 مخالفة وقطاع بيع المواد الغذائية بـ 8 مخالفات.

واضاف المصدر ذاته أن نوع من المخالفات المرصودة تعلق بعدم اشهار الاسعار، وقد تم خلال هذه الزيارات حجز 78 علبة حليب نصف دسم من اجل مخالفة اخفاء بضاعة، الى جانب حجز 10 صناديق كرتونية من الموز بلغ وزنها حوالي 180 كلغ من أجل بيعها باسعار غير قانونية.

وفي جانب آخر، أكد المدير الجهوي للتجارة على توفر اغلب المواد الاساسية بالجهة عدا الفرينة التي تشهد بعض الضغط خلال هذه الفترة نظرا للنقص المسجل في القمح على المستوى الوطني، معربا عن أمله في أن تشهد هذه الاشكالية انفراجا خلال الايام القليلة القادمة.



