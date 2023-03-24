المهدية: رفع 41 مخالفة في اليوم الأول من شهر رمضان

Publié le Vendredi 24 Mars 2023 - 14:45 قراءة: 0 د, 33 ث
      
رفعت فرق المراقبة الاقتصادية، في اليوم الأول من شهر رمضان، 41 مخالفة .وأكد الحبيب الديماسي المدير الجهوي للتجارة، في تصريح لـمكتب "وات"، أن أغلب المخالفات تعلقت بعدم إشهار الأسعار وغياب الفوترة.

وحررت فرق المراقبة المشتركة، زيادة على المخالفات المرفوعة، 12 محضرا ضد عدد من التجار بالسوق الأسبوعية بمعتمدية المهدية.
وتعلقت هذه المحاضر بعدم إشهار الاسعار والبيع بأسعار غير قانونية وعدم الاستظهار بالفواتير في مجال الخضر والغلال.
وأكد الديماسي انه تم افتتاح 12 نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك من شأنها أن توفر كميات من الخضر والغلال ولحوم الدواجن تفي بحاجيات المستهلكين.
وبين أن هذه النقاط، التي توزعت بمختلف معتمديات الجهة، من شأنها الحد من الاحتكار وتوفير أسعار تتماشى والقدرة الشرائية للمواطن.

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