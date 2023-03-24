الامتحان الوطني لشهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة من 25 الى 31 ماي 2023

Publié le Vendredi 24 Mars 2023 - 18:04 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تنتظم اختبارات الامتحان الوطني لشهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة بعنوان سنة 2023 من 25 الى 31 ماي القادم حسب ما اوردته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها مشيرة الى ان اخر اجل لقبول الترشحات لاجتياز هذا الامتحان حدد ليوم 7 افريل 2023.

ويمكن ان يترشح لهذا الامتحان، المتحصلون على شهادة الماجستير المهني او ما يعادلها في مجالي المحاسبة والتدقيق والمتحصلون على شهادة الاستاذية والذين استوفو حقهم في التسجيل في هذا الامتحان نظام قديم.

وبينت الوزارة ان مطاب الترشح لاجتياز الامتحان تودع حصريا بالمعهد العالي للمحاسبة وادارة المؤسسات بمنوبة ومعهد الدراسات العليا بقرطاج زكلية العلوم الاقتصادية بصفاقس.

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