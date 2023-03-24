أنس جابر تغادر منافسات الزوجي لبطولة ميامي للماسترز من الدور الأول

Publié le Vendredi 24 Mars 2023 - 11:53 قراءة: 0 د, 31 ث
      
غادرت اللاعبة التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوزا المصنفة 29 عالميا منافسات الزوجي لبطولة ميامي للماسترز من الدور الأول، اثر هزيمتهن أمام الثنائي المكوّن من الأمريكية آسيا محمد المصنفة 278 و الكازاخستانية آنا دانيلينا المصنفة 525 بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 4 و6 - 4.
وتستهل أنس جابر المصنفة خامسة عالميا اليوم الجمعة مشوراها في منافسات الفردي في بطولة ميامي للماسترز ذات الـ 1000 نقطة، بمواجهة الروسية فارفيرا غراشيفا المصنفة 54 عالميا، ضمن مباريات الدور الثاني.
وكانت أنس جابر قد أعفيت من خوض لقاءات الدور الأول لبطولة ميامي التي انطلقت الثلاثاء الماضي 21 مارس الجاري وتستمر الى غاية 2 أفريل القادم.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263840



En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 24 مارس 2023 | 3 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:03 18:36 15:54 12:33 06:18 04:51
Babnet
22°
 Babnet24° Babnet % 46 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1124°-1227°-1222°-1221°-10
  • Avoirs en devises
    22179,5

  • (23 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,33595 DT        1$ =3,10121 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 mars)   743,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    