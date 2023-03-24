وزارة الصحة: مراكز التلقيح القارة ضد كوفيد-19 تواصل عملها المعتاد خلال شهرين ر رمضان

تواصل كافة مراكز التلقيح القارة ضد كورونا والمتواجدة بجميع جهات البلاد عملها المعتاد خلال شهر رمضان وباعتماد التوقيت نفسه وهو من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية بعد الظهر، حسب ما أعلنت عنه مساء الخميس، وزارة الصحة، في بلاغ لها.



ويتاح حسب البلاغ، للمواطن حرية اختيار مركز التلقيح الأنسب له وحسب رغبته وذلك بصرف النظر عن المكان المدون بالإرسالية التي وصلته في الغرض. وذكرت الوزارة بأن الآجال المحددة لتلقي التلقيح بين الجرعات تتمثل في فترة زمنية تناهز 04 أشهر بين الجرعة الثانية والثالثة والجرعة الثالثة والرابعة و فترة زمنية تناهز 06 أشهر بين الجرعة الرابعة والخامسة.دلال









